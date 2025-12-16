Premio alla benemerita più giovane Volley dalla FoCol all’oro mondiale | Ho visto il sogno diventare realtà

Benedetta Sartori, cresciuta nella FoCol Legnano, ha conquistato il titolo mondiale di pallavolo lo scorso settembre in Thailandia. A soli 20 anni, è la benemerita più giovane del 2025, riconoscimento che celebra il suo talento e la sua dedizione, testimonianza di un percorso straordinario nel panorama sportivo italiano.

Benedetta Sartori, la pallavolista azzurra cresciuta nella FoCol Legnano, campione del mondo lo scorso settembre in Thailandia, è l’undicesima - oltre che più giovane - benemerita del 2025. Ieri la giocatrice nata a Legnano nel 2001 e cresciuta in città ha ritirato l’onorificenza. Dopo i primi passi nella FoCol e una militanza nelle giovanili di diverse società sportive, è diventata professionista nel 2019, a 18 anni, giocando in serie A2 per la Futura Volley e poi, rispettivamente, nel Casalmaggiore, nella Uyba e, attualmente, nella ProVictoria, tutte società ai vertici della massima serie pallavolistica italiana. Ilgiorno.it