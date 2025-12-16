Premio alla benemerita più giovane Volley dalla FoCol all’oro mondiale | Ho visto il sogno diventare realtà

Benedetta Sartori, cresciuta nella FoCol Legnano, ha conquistato il titolo mondiale di pallavolo lo scorso settembre in Thailandia. A soli 20 anni, è la benemerita più giovane del 2025, riconoscimento che celebra il suo talento e la sua dedizione, testimonianza di un percorso straordinario nel panorama sportivo italiano.

Benedetta Sartori, la pallavolista azzurra cresciuta nella FoCol Legnano, campione del mondo lo scorso settembre in Thailandia, è l’undicesima - oltre che più giovane - benemerita del 2025. Ieri la giocatrice nata a Legnano nel 2001 e cresciuta in città ha ritirato l’onorificenza. Dopo i primi passi nella FoCol e una militanza nelle giovanili di diverse società sportive, è diventata professionista nel 2019, a 18 anni, giocando in serie A2 per la Futura Volley e poi, rispettivamente, nel Casalmaggiore, nella Uyba e, attualmente, nella ProVictoria, tutte società ai vertici della massima serie pallavolistica italiana. Ilgiorno.it

Nella Sala del Consiglio Comunale, il Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, consegna la cittadinanza benemerita della città al prof. Ernesto Galli della Loggia - facebook.com facebook