Massimo Linguanti ha ricevuto le Tre Corone D’oro. L’Osteria da Massimo di viale della Repubblica a Cesenatico vince ancora, confermandosi tra i locali di pesce più apprezzati della zona. La premiazione arriva in un momento di grande soddisfazione per il ristorante, che da anni attira clienti con piatti di qualità e un’attenzione particolare al servizio.

Massimo Linguanti, titolare dell’Osteria Da Massimo in viale Della Repubblica, nel centro di Cesenatico nel tratto compreso fra piazza del Monte e viale Roma, si conferma nel cerchio dei locali di pesce più apprezzati. Dopo aver ricevuto tante soddisfazioni e premi per l’alta professionalità nel campo della ristorazione, nei giorni scorsi è arrivata la conferma da parte del Club Corone Oro Sicilia. L’Osteria da Massimo è l’unico ristorante in Italia fuori dalla regione Sicilia ad aver ricevuto le Tre Corone D’oro. Il riconoscimento è valido come ottava edizione del Trofeo Aldo Palmeri. Per Massimo Linguanti la forza è nella sua famiglia: "Siamo molto emozionati perché questa conferma rappresenta qualcosa di importante ed a cui teniamo molto; è un ulteriore stimolo, per me, mia moglie Michela e la famiglia che da sempre mi sostiene e mi permette di essere sulla cresta dell’onda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio all’Osteria da Massimo. Arrivano le Tre Corone D’oro

