Dalla dipendenza russa a quella americana | l’Europa cambia fornitore ma non risolve il nodo dell’interdipendenza energetica

L’Europa ha cambiato fornitore di gas per ridurre la dipendenza dalla Russia, ma il problema dell’interconnessione energetica rimane. La decisione di puntare sul GNL americano nasce dalla necessità di diversificare le fonti, anche se le infrastrutture non sono ancora sufficienti. Intanto, Bruxelles affronta tensioni con l’Azerbaigian e cerca di rafforzare le reti di distribuzione. La sfida principale consiste nel trovare un equilibrio tra autonomia e le attuali limitazioni infrastrutturali. La questione energetica europea resta complessa e ancora aperta.

È davvero possibile espellere "ogni molecola russa" dal sistema energetico europeo in un mercato globale interconnesso? Con l'adozione delle nuove norme europee che richiedono ai fornitori di dimostrare l'origine non russa del gas prima dell'ingresso nel mercato dell'Unione Europea, Bruxelles ha trasformato un obiettivo politico in un principio regolatorio. L'ambizione è chiara: interrompere definitivamente ogni legame energetico con Mosca. Ma tra dichiarazioni politiche e realtà infrastrutturale esiste una tensione strutturale. L'energia segue bensì reti fisiche, contratti di lungo periodo, capacità produttive e interconnessioni regionali.