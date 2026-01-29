Da gennaio 2026, TikTok cambia volto: le sue operazioni negli Stati Uniti sono state trasferite a TikTok USDS, una joint venture gestita principalmente da aziende americane. La mossa arriva in un clima di tensione tra Pechino e Washington, con il governo americano che cerca di mettere un freno alla crescita del social cinese, spingendo per un controllo più stretto e rischiando di mettere fine alla presenza di TikTok sul suolo statunitense.

Eccoci qui, TikTok è “americana”. Dal 22 gennaio 2026 le operazioni statunitensi della piattaforma sono confluite in TikTok USDS, una joint venture a maggioranza Usa costruita sotto minaccia di bando e blindata da Donald Trump con la solita retorica della sicurezza nazionale. La promessa era semplice: sottrarre l’algoritmo all’influenza di Pechino. Il risultato, segnalano creator, giuristi e osservatori, è un sistema di controllo del discorso pubblico più opaco e selettivo di quello imputato alla Cina. La censura cambia bandiera e diventa infrastruttura. Insomma, gli Usa di Trump sono più cinesi dei cinesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - TikTok diventa americana, la censura cambia bandiera e supera quella cinese

Approfondimenti su TikTok Us

Ryan Chen, noto come il “Trump cinese”, sta catturando l’attenzione sui social media grazie alle sue imitazioni di Donald Trump su TikTok.

Ultime notizie su TikTok Us

