Europa energetica | ridotta la dipendenza dal gas russo nuovi fornitori e investimenti in infrastrutture
L’Europa ha ridotto significativamente la dipendenza dal gas russo, grazie all’ingresso di nuovi fornitori e a investimenti nelle infrastrutture. La decisione arriva dopo anni di tensioni e pressioni politiche, portando a un rafforzamento delle fonti di energia alternative. In particolare, molti paesi europei hanno stretto accordi con produttori del Nord Africa e del Medio Oriente, e hanno aumentato la capacità di stoccaggio di gas naturale. Questi cambiamenti segnano un passo deciso verso una maggiore autonomia energetica.
L’Europa al bivio energetico: quattro anni dopo, la svolta verso l’indipendenza dal gas russo si fa concreta. Dopo anni di tensioni geopolitiche e un’accelerazione decisa nel 2022, l’Europa si trova a un punto di svolta nella sua storia energetica. La dipendenza dal gas russo, per decenni un elemento strutturale del mercato energetico continentale, potrebbe essere sul punto di concludersi, aprendo nuove sfide e opportunità per la sicurezza e la sostenibilità del futuro energetico europeo. La crisi ucraina come catalizzatore del cambiamento. L’invasione dell’Ucraina nel 2022 ha rappresentato un campanello d’allarme per l’Europa, costringendo i governi a confrontarsi con la vulnerabilità derivante dalla forte dipendenza energetica dalla Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ue verso una nuova dipendenza dal gnl Usa? La Commissione smentisce due commissari: “Non paragonabile al gas russo”
Bruxelles cerca di smentire i timori di una nuova dipendenza dal gas statunitense.
