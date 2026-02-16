Europa energetica | ridotta la dipendenza dal gas russo nuovi fornitori e investimenti in infrastrutture

L’Europa al bivio energetico: quattro anni dopo, la svolta verso l’indipendenza dal gas russo si fa concreta. Dopo anni di tensioni geopolitiche e un’accelerazione decisa nel 2022, l’Europa si trova a un punto di svolta nella sua storia energetica. La dipendenza dal gas russo, per decenni un elemento strutturale del mercato energetico continentale, potrebbe essere sul punto di concludersi, aprendo nuove sfide e opportunità per la sicurezza e la sostenibilità del futuro energetico europeo. La crisi ucraina come catalizzatore del cambiamento. L’invasione dell’Ucraina nel 2022 ha rappresentato un campanello d’allarme per l’Europa, costringendo i governi a confrontarsi con la vulnerabilità derivante dalla forte dipendenza energetica dalla Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bruxelles cerca di smentire i timori di una nuova dipendenza dal gas statunitense.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Goal 9: imprese, innovazione e infrastrutture come leva per la transizione; Gli Stati Uniti hanno trasformato la paranoia russofoba e la geopolitica energetica in un’arma per prendere il controllo dell’Europa; Gli Stati Uniti hanno sfruttato la paranoia russofoba e la geopolitica energetica per conquistare il controllo dell’Europa; Dai trattori alle bollette, l’Europa tra agricoltura in rivolta, energia cara e sanzioni che isolano Mosca.

Investimenti per la transizione energetica: come si configura la Strategia Europea al 2030Come e perché gli investimenti nella transizione energetica sono una leva anche per la transizione industriale e sociale ... esg360.it

Quanto rischia l’Europa con la dipendenza dalle importazioni di energia. Report WsjL’Europa dipende sempre più dalle importazioni di energia, anche più di Cina e India. Questa vulnerabilità è stata sfruttata più volte. L'articolo del Wsj tratto dalla rassegna stampa di Liturri. startmag.it

Passa dalle rinnovabili la sicurezza energetica dell’Europa x.com

Europa senza gas russo: industria sotto pressione e costi in aumento Secondo Bloomberg, l’Europa è costretta ad aumentare gli aiuti di Stato ai settori industriali ad alta intensità energetica dopo l’addio al gas russo. Nonostante le alternative trovate dal - facebook.com facebook