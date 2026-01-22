Ciclone Harry arriva la conta dei danni | oltre un miliardo in Sicilia Colpite anche la Sardegna e Calabria – I video

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con una stima superiore a un miliardo di euro. Le aree più colpite includono la fascia jonica, dove infrastrutture, strade e attività commerciali sono state gravemente danneggiate. Anche Sardegna e Calabria hanno subito ripercussioni. Di seguito, vengono presentati i video che documentano l'entità dei danni e l’impatto sulla regione.

Supera il miliardo di euro la stima complessiva dei danni provocati in Sicilia dal ciclone Harry che in 48 ore ha danneggiato infrastrutture, strade, porticccioli, stabilimenti balneari, ristoranti e attività ricettive soprattutto lungo la fascia jonica. Ai 741,5 milioni di euro, calcolati dalla Protezione civile regionale e comunicati stamani dal governatore Renato Schifani, si dovranno aggiungere, secondo quanto riporta ANSA, i mancati redditi delle attività. Si sta lavorando a ristori e contributi per l’imprenditoria locale. Il ciclone Harry ha colpito il Sud Italia con violente mareggiate e forti temporali che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere.🔗 Leggi su Open.online

