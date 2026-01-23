Ciclone Harry la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia Nel Messinese arriva l’esercito Danneggiate le rovine di Nora in Sardegna

Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia e Sardegna, con perdite che superano il miliardo di euro. In Sicilia, l’esercito è stato mobilitato per gestire le emergenze. Strade, linee ferroviarie e porti sono stati gravemente compromessi, mentre molte strutture e attività commerciali hanno subito danni significativi. Un quadro di emergenza che evidenzia la portata di questo evento atmosferico eccezionale.

Strade distrutte, linee ferroviarie interrotte ( con tanto di rotaie sospese nel vuoto ), criticità nei porti e poi stabilimenti balneari spazzati via, negozi e strutture ricettive danneggiate e tante barche affondate o gravemente danneggiate. In Sicilia, Sardegna e Calabria continua la conta dei danni dopo che il ciclone Harry – con vento, pioggia e mareggiate – ha flagellato per tre giorni le regioni del Sud Italia. Nella sola Sicilia la stima provvisoria dei danni supera il miliardo di euro. Oltre 741 milioni riguardano le infrastrutture distrutte, come calcolato la Protezione civile regionale, dei quali 244 milioni solo in provincia di Messina e oltre 200 nel Catanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

