Il Minimetrò accende Perugia e diventa un viaggio di luce arte e musica

Inaugurati i nuovi spazi Led e un ecosistema culturale che trasforma il viaggio in un'esperienza immersiva. Grande partecipazione e forte interesse da parte della città per Visual Track, l'evento organizzato da Minimetrò S.p.A. e MediaOne che ha trasformato il Minimetrò di Perugia in un percorso immersivo tra luce, arti visive, suono e narrazioni urbane. Il tracciato è diventato un vero e proprio ecosistema esperienziale, presentando al pubblico i nuovi spazi Led installati da MediaOne e inaugurando una nuova idea di mobilità urbana: non più un semplice mezzo di trasporto, ma un luogo culturale vivo, in movimento, capace di riflettere i battiti sociali e artistici della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

