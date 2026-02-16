Vertice di maggioranza il dl Bollette mercoledì in Cdm Focus anche sulle priorità del prossimo anno

Giorgia Meloni ha convocato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove ha annunciato che il decreto energia sarà approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì. Durante l'incontro, si è parlato anche delle prossime strategie per il 2024 e delle tensioni in Medio Oriente, con particolare attenzione alle decisioni sul Board of Peace per Gaza. Tra i partecipanti, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, hanno discusso delle misure immediate da adottare per affrontare le priorità del governo.

Il decreto energia «che andrà in cdm mercoledì prossimo» e Board of Peace per Gaza sono stati al centro del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dal premier Giorgia Meloni, con Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Secondo quanto emerso da fonti del centrodestra, durante l'incontro, che è durato circa un'ora e mezza, i leader della coalizione hanno parlato anche del metodo con cui mettere a fuoco le priorità legislative su cui puntare nell'ultimo anno di legislatura. I temi del vertice di maggioranza. Una road map che verrà tracciata tenendo conto delle proposte dei singoli partiti e mantenendo fermo come riferimento il programma della coalizione. Vertice di maggioranza, focus sulle priorità dell'ultimo anno di governo I leader della maggioranza si sono riuniti a Palazzo Chigi per discutere le prossime mosse del governo, soprattutto dopo le tensioni causate dal veto sulla legge di bilancio. Il decreto Ucraina nell'ultimo cdm del 2025. Meloni: "Anno tosto. E il prossimo..." Il Consiglio dei ministri si riunisce lunedì 29 dicembre, ultimo del 2025, per approvare il decreto Ucraina, parte della manovra approvata dal Senato.