Il Consiglio dei ministri ha destinato oltre un miliardo di euro per i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La somma comprende più di 100 milioni già assegnati in precedenza e si aggiunge a 150 milioni dedicati specificamente alla frana di Niscemi, in Sicilia. Il governo ha nominato un commissario straordinario per coordinare gli interventi nella zona interessata. La decisione mira ad avviare subito i lavori di ripristino e messa in sicurezza. La situazione richiede interventi rapidi e organizzati.

Oltre un miliardo e cento milioni di euro - dopo i primi cento milioni già stanziati - per i danni del ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. A renderlo noto il ministro Musumeci. Saranno i presidenti delle tre Regioni colpite, in quanto commissari delegati, a disporre gli interventi necessari a sostegno delle famiglie e imprese colpite dalle violente mareggiate e dall’ondata di maltempo nelle aree interne e al ripristino delle infrastrutture danneggiate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dal Cdm oltre un miliardo per il ciclone Harry e la frana: Ciciliano commissario straordinario per Niscemi

Meloni a Niscemi: il decreto in Cdm e Ciciliano commissario straordinarioGiorgia Meloni è arrivata a Niscemi dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni ingenti alle abitazioni e alle strade della zona.

Meloni: "Per Niscemi 150 milioni di euro e commissario straordinario Ciciliano, mercoledì in Cdm" – Il videoIl governo di Giorgia Meloni ha deciso di portare in Consiglio dei ministri un decreto che assegna 150 milioni di euro a Niscemi e nomina un commissario straordinario, Ciciliano, per gestire le emergenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.