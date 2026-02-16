Meloni | Per Niscemi 150 milioni di euro e commissario straordinario Ciciliano mercoledì in Cdm – Il video
Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di portare in Consiglio dei ministri un decreto che assegna 150 milioni di euro a Niscemi e nomina un commissario straordinario, Ciciliano, per gestire le emergenze. La decisione nasce dopo le recenti alluvioni che hanno colpito la zona, creando danni alle abitazioni e alle attività agricole. Mercoledì prossimo, il testo verrà discusso in assemblea, con l’obiettivo di accelerare gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza.
(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Porteremo mercoledì in Cdm un decreto che si occupa di Niscemi e dell'alluvione, distinguendo le due questioni. Per Niscemi c'è uno stanziamento specifico di 150 milioni di euro e ci sarà la nomina di un commissario straordinario, che è il capo della protezione civile, il prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo così siamo già operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate alle tre grandi priorità soprattutto: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e anche per le attività produttive al netto di quello che è stato già fatto e al netto di quel che prevede il resto del decreto" così la premier Meloni visitando Niscemi e le altre aree colpite dal Ciclone Harry.
