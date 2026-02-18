Dal borgo alla ribalta regionale esempio di comunicazione social vincente | terzo premio consecutivo per il bar

Il bar Il Caffè di Premilcuore ha vinto il terzo premio consecutivo agli Horeca Social Stars perché ha saputo coinvolgere i clienti con contenuti autentici e originali sui social. La vittoria arriva dopo aver pubblicato foto e video che mostrano momenti di vita quotidiana nel piccolo borgo, attirando l’attenzione anche di turisti e appassionati di cibo. La sua presenza online si distingue per la capacità di raccontare l’atmosfera del locale e del territorio, ottenendo un forte seguito digitale.

L’eccellenza digitale parla romagnolo e, ancora una volta, arriva dall’Appennino forlivese. Il bar Il Caffè di Premilcuore conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento agli Horeca Social Stars, il contest che premia le migliori strategie di comunicazione social nel mondo Ho.Re.Ca., giunto alla sua settima edizione regionale. La cerimonia si è svolta martedì nella Beer&Tech Arena di Beer&Food Attraction, alla Rimini Fiera, dove 30 titolari di locali tra Romagna e Riviera hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dedicato alla digital excellence nel settore fuoricasa. “Essere sul palco della Beer&Tech Arena per il terzo anno di fila è una grande emozione - commenta Marco Giannellini -.🔗 Leggi su Forlitoday.it Basket, divisione regionale 3. Terzo exploit consecutivo per la Despar 4 TorriLa Despar 4 Torri continua a vincere in modo convincente. Comunicazione e innovazione, premio alla PicenambientePicenAmbiente si distingue per la sua eccellenza nella gestione dei rifiuti, confermando il suo impegno nel settore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: CAGLIARI. Al buio con il suono: Làmine porta l'ascolto immersivo al Teatro Sant'Eulalia; L'intero borgo si fa cooperativa, Modello unico; Lo United Borgoricco Campetra scappa con Coin: il Borgo Valbelluna lo riprende con una zuccata di Pasa; Carnevale con le Pro Loco d’Abruzzo: tutti gli eventi in programma dal 14 al 21 febbraio. Dal borgo alla ribalta regionale, esempio di comunicazione social vincente: terzo premio consecutivo per il barL’eccellenza digitale parla romagnolo e, ancora una volta, arriva dall’Appennino forlivese. Il bar Il Caffè di Premilcuore conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento agli Horeca Social ... forlitoday.it A Rivello si gioca a curling: nel borgo lucano l’unica pista del Mezzogiorno curata dal KINGS Rivello–ACLIRIVELLO (PZ) - Nel cuore della Basilicata si pratica uno degli sport simbolo del ghiaccio, venuto ancora di più alla ribalta grazie alle Olimpiadi invernali di ... ivl24.it ESCE DI STRADA E SI RIBALTA: ILLESO L'AUTISTA CUNEO. Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio, sulla strada provinciale tra Borgo San Dalmazzo e Vignolo, lungo la salita successiva al ponte del sale in direzione valle Grana, un camion che tr facebook