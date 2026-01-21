comunicazione e innovazione premio alla picenambiente

PicenAmbiente si distingue per la sua eccellenza nella gestione dei rifiuti, confermando il suo impegno nel settore. Per il secondo anno consecutivo, l'azienda ha ricevuto il Golden Corporate LiveWire Global Award, un riconoscimento internazionale che testimonia la qualità e l'innovazione delle sue soluzioni. Questo premio sottolinea l'importanza di una comunicazione efficace e di pratiche sostenibili nel campo della gestione dei rifiuti.

PicenAmbiente conquista per il secondo anno consecutivo il Golden Corporate LiveWire Global Award nel settore Waste Management, firmando un risultato storico a livello internazionale. Il riconoscimento, assegnato dalla piattaforma britannica Corporate LiveWire premia i progetti di comunicazione e innovazione ideati per l’azienda dal creativo sambenedettese Enrico Battisti. La cerimonia dei Global Awards 2026 consacra Battisti come unico professionista italiano nel suo settore a ottenere il titolo di ’Multi-Award Winner’, dopo il successo già centrato nel 2024. Il processo di selezione ha coinvolto oltre 90. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

