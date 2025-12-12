Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 | la top di gamma provata nel deserto di Agafay

La Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 si distingue come la versione di punta del modello, offrendo una combinazione tecnica innovativa in un contesto di grande prova. Testata nel deserto di Agafay, questa versione dimostra di essere più di una semplice SUV, grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla sua versatilità.

Se c’è una Duster che oggi non si limita a “fare la Duster”, è la Hybrid-G 150 4x4. Non perché stravolge l’estetica o si mette a fare scena, ma perché sotto la pelle porta una combinazione tecnica che, al momento, resta un caso a sé. È la nuova top di gamma della Duster e, restando in famiglia, alza l’asticella anche per la Bigster: stessa filosofia concreta, ma con un’idea di trazione e gestione dell’energia che cambia il modo in cui la usi davvero. Il test drive. Noi l’abbiamo conosciuta tra i tracciati del deserto di Agafay vicino a Marrakech. E quando passi ore tra sabbia, rocce, pendenze e avvallamenti profondi, capisci subito se un sistema 4x4 è “di facciata” o se è pensato per lavorare. Ilgiornale.it

