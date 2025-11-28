A Lucca Comics and Games 2025, grazie a Saldapress, abbiamo intervistato Emiliano Tanzillo, disegnatore de Il cavaliere del drago, scritto da Emanuele Airoli. Un lavoro di ricerca durato decenni, alla ricerca del pezzo mancante del ciclo arturiano. Una storia dove il mito sfocia tra le biblioteche, i legami di Morgana e i colori che corrono rapidi ed emozionanti sulle tavole. Ecco cosa ci ha raccontato. ODE AL FANTASY. Disegnare fantasy in Italia, per anni, è stato considerato quasi una sorta di hobby. Per molto tempo il genere veniva ridotto a una cosa “alla Armata Brancaleone”, spesso senza un vero motivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Intervista a Emiliano Tanzillo: “Stiamo scavalcando la barricata”