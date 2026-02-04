Trump e adesso? Gli Usa e il rischio golpe La diretta con Mario Del Pero e Franz Baraggino

Gli Stati Uniti si trovano di fronte a una situazione complicata dopo le ultime elezioni in Texas. Nonostante Donald Trump abbia spinto molto per favorire i candidati repubblicani, sono stati i democratici a conquistare un seggio importante, sfidando le aspettative. Ora si parla di un possibile rischio di golpe, e l’intera scena politica americana si prepara a nuovi sviluppi.

Nonostante Donald Trump si fosse speso personalmente, sono stati i democratici a vincere le recenti elezioni suppletive in Texas, storica roccaforte repubblicana. Non ha funzionato nemmeno il trucco di ridisegnare i collegi elettorali. Anzi, pare proprio che i repubblicani “si siano dati la zappa sui piedi”, spiega Mario Del Pero, docente di Storia degli Stati Uniti alla Sciences Po di Parigi e autori di “Buio Americano – Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump” (il Mulino). Il rischio per Trump e i suoi è quello di aver fatto male i conti, di aver avvantaggiato l’avversario ridisegnando i collegi in vista delle prossime elezioni di medio termine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

