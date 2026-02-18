Da genitori a imprenditori | in Campania picnic da favola con il format di successo di Ok ti ci porto
Francesco Carrese e Margherita Staiti, di Poggioreale, hanno trasformato la loro passione in un’attività imprenditoriale di successo. La coppia, madre e padre di tre bambini, ha deciso di portare le famiglie in scenari da sogno con il loro format “Ok ti ci porto”. La loro iniziativa, nata come un’idea semplice, ora organizza picnic personalizzati in location suggestive di tutta la Campania. La coppia si impegna a offrire esperienze indimenticabili, coinvolgendo le famiglie in momenti di relax e divertimento all’aperto.
Una storia di successo che unisce creatività, passione e famiglia. È quella di Francesco Carrese e Margherita Staiti, napoletani di Poggioreale, marito e moglie dal 2015 e genitori di tre figli dai 2 ai 10 anni. Come molti genitori, cercavano attività stimolanti e accessibili per i propri bambini, ma il territorio offriva poche opportunità, spesso a costi proibitivi. Così nel 2023 hanno ideato “OK ti ci porto”, una serie di eventi itineranti per bambini che uniscono divertimento e apprendimento. Il loro primo format imprenditoriale, “Picnic da favola”, valorizza alcuni dei luoghi più suggestivi della Campania.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Avventure educative in riva al mare,a Napoli successo dei genitori-imprenditoriUna storia di successo dove l'imprenditorialità nasce dalla genitorialità: è la storia di Francesco Carrese e Margherita Staiti, napoletani del quartiere di Poggioreale, marito e moglie e genitori di ... ansa.it
