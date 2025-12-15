Piste da sci in Lombardia già numeri da favola E con Natale sarà record di arrivi

Le piste da sci della Lombardia registrano già numeri eccezionali, annunciando un Natale da record. La regione, con le sue vette e paesaggi affascinanti, si conferma meta privilegiata per gli appassionati di sport invernali, attirando un numero crescente di visitatori e turisti desiderosi di vivere l’atmosfera delle festività sulla neve.

Sondrio, 15 dicembre 2025 – La montagna lombarda e in particolare Valtellina e Valchiavenna, per la provincia di Sondrio, e la Valle Camonica per il Bresciano, sono sempre più gradite e ricercate dal punto di vista turistico. Piacciono in estate e inverno, quando segnano il tutto esaurito. Ancora soffrono le basse stagioni, e la destagionalizzazione resta lontana a differenza del vicino Trentino Alto Adige, che confina con entrambe le provincie. Prezzi case, la fiamma olimpica incendia il mercato immobiliare: dove sono aumentati di più. Il caso del quartiere Ortles a Milano: + 57% L’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio, Apf Valtellina e Amo la Valtellina, blog ufficiale della culla lombarda dei giochi olimpici invernali, spiegano che dal 5 dicembre al 31 gennaio 2026 ci si attende una pressione media provinciale della domanda pari a 72,8 % confermando l’elevato interesse dei visitatori. Ilgiorno.it

