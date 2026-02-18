Dà fuoco a dei giornali le fiamme divampano nel corridoio della palazzina

Un uomo ha appiccato il fuoco a dei giornali vicino all’ingresso di un appartamento, causando un incendio che si è rapidamente esteso nel corridoio di un condominio. Le fiamme hanno annerito le pareti e il soffitto, allarmando i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Il gesto si è verificato nel pomeriggio in via Roma, creando subito una situazione di emergenza.

Ha dato fuoco a dei giornali accostati al portone di un appartamento e le fiamme sono divampate lungo il corridoio del condominio. Questa, almeno al momento, è una prima ricostruzione delle dinamiche di un principio d'incendio avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 febbraio a Merano, in uno stabile di via Goethe. Il responsabile, secondo i primi riscontri, sarebbe un piromane di 59 anni i cui connotati non sono stati resi noti. L'allarme è scattato alle 3:15 del mattino, quando una signora della palazzina ha segnalato alle forze dell'ordine dei "rumori sospetti" di qualcuno che creava disturbo.