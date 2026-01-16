Le fiamme divampano in un' azienda | vigili del fuoco al lavoro per ore

Nella zona industriale di Pralboino, un incendio ha interessato l’azienda Foma, specializzata nella pressofusione in alluminio. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per diverse ore. L’accaduto ha causato preoccupazione tra i lavoratori e la comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio.

Fiamme e paura a Pralboino, dove un vasto incendio è divampato alla Foma, azienda specializzata nella pressofusione in alluminio situata nella zona industriale di via XX Kennedy. Il rogo si è sviluppato giovedì notte e in breve tempo ha avvolto parte del tetto di uno dei capannoni, sul quale erano installati pannelli fotovoltaici. L'allarme è scattato dagli operai verso le 20.20: una densa colonna di fumo e le fiamme ben visibili anche a distanza hanno poi richiamato l'attenzione anche dei residenti e dei lavoratori delle ditte vicine. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco con il supporto di due autoscale e due autobotti, per un totale di circa venti pompieri.

Le scintille, il fumo e le fiamme divampano in un magazzino. Salta l'elettricità in diversi condomini. Intervento dei vigili del fuoco - Le scintille, il fumo e le fiamme che si sono rapidamente propagate all'interno di un magazzino. ildolomiti.it

Sovratensione elettrica e isolatore esploso: divampano le fiamme in uno stabilimento siderurgico - Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’accaduto, l’episodio sarebbe riconducibile a una sovratensione elettrica che avrebbe causato l’esplosione di un isolatore, generando le fiamme ... nordest24.it

In Patagonia tutto brucia. Negli ultimi giorni più di 6 mila ettari nelle foreste della comarca di Chubut, sul fronte argentino, sono rimasti carbonizzati. Le prime fiamme divampano da fine dicembre, ma l’allarme incendi è scattato tra il 5 e 6 gennaio, fino all’eva - facebook.com facebook

