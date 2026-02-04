In Portogallo un cordone sanitario per Seguro

Domenica in Portogallo si sono svolti i ballottaggi delle presidenziali. Il candidato socialista António José Seguro ha ottenuto un ampio supporto dalla società civile. La sua corsa si è confermata come una delle più nette in questa fase elettorale, con molti cittadini che hanno scelto di sostenerlo forte. La campagna elettorale si è concentrata molto sul futuro del paese, e il risultato di oggi riflette le aspettative di un cambiamento.

Domenica, al ballottaggio delle presidenziali portoghesi, il socialista António José Seguro arriva con un ampio sostegno della società civile. La lettera aperta dei "non socialisti per Seguro" è uscita una settimana fa con duecento firme e al momento ne conta più di seimila. I firmatari rifiutano la lettura politica data dall'altro candidato, André Ventura, leader del partito di ultradestra Chega. Per lui questo è un duello tra socialisti e non socialisti, laddove per socialismo il candidato populista intende corruzione e minaccia democratica. I non socialisti gli rispondono che è un duello tra liberali e illiberali e che scelgono il campo liberale.

