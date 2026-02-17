La polizia francese ha fermato questa sera un sospettato legato alla morte di Quentin Deranque, un militante nazionalista, e ora è sotto inchiesta per omicidio. Bardella ha accusato Melenchon di essere

Almeno uno dei fermati questa sera dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque è indagato per "omicidio". Lo ha appreso l'emittente Bfmtv da una fonte vicina alle indagini. Si sospetta quindi che la persona in oggetto abbia partecipato direttamente ai colpi mortali inferti a Quentin, l'attivista di destra massacrato da militanti di sinistra. Almeno due persone sono invece state fermate per "aver dato rifugio a criminali" coinvolti nella morte di Deranque, ha aggiunto Bfmtv. Si sospetta che gli individui abbiano fornito ai principali sospettati un alloggio, un luogo di rifugio dal quale eludere le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quentin, c'è un indagato per omicidio. Bardella a Melenchon: "Complicità morale"

Quentin Deranque pestato a morte fuori dall’università, fermato l’assistente di un deputato di Mélenchon. Bardella: «Assassini»Quentin Deranque, giovane militante di ideologia nazionalista, è stato brutalmente picchiato a morte venerdì scorso fuori dall’università di Lione, e ora cinque persone sono state arrestate in relazione all’episodio.

Omicidio Quentin, Melenchon fa la faccia di bronzo: “Siamo noi quelli aggrediti” (video)Jean-Luc Melenchon, leader di La France insoumise, ha dichiarato che il suo gruppo è stato aggredito più volte, anche dopo l’omicidio di Quentin a Lione.

