Quentin c' è un indagato per omicidio Bardella a Melenchon | Complicità morale
La polizia francese ha fermato questa sera un sospettato legato alla morte di Quentin Deranque, un militante nazionalista, e ora è sotto inchiesta per omicidio. Bardella ha accusato Melenchon di essere
Almeno uno dei fermati questa sera dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque è indagato per "omicidio". Lo ha appreso l'emittente Bfmtv da una fonte vicina alle indagini. Si sospetta quindi che la persona in oggetto abbia partecipato direttamente ai colpi mortali inferti a Quentin, l'attivista di destra massacrato da militanti di sinistra. Almeno due persone sono invece state fermate per "aver dato rifugio a criminali" coinvolti nella morte di Deranque, ha aggiunto Bfmtv. Si sospetta che gli individui abbiano fornito ai principali sospettati un alloggio, un luogo di rifugio dal quale eludere le forze dell'ordine.
Quentin Deranque pestato a morte fuori dall’università, fermato l’assistente di un deputato di Mélenchon. Bardella: «Assassini»Quentin Deranque, giovane militante di ideologia nazionalista, è stato brutalmente picchiato a morte venerdì scorso fuori dall’università di Lione, e ora cinque persone sono state arrestate in relazione all’episodio.
Omicidio Quentin, Melenchon fa la faccia di bronzo: "Siamo noi quelli aggrediti" (video)Jean-Luc Melenchon, leader di La France insoumise, ha dichiarato che il suo gruppo è stato aggredito più volte, anche dopo l'omicidio di Quentin a Lione.
Attivista di estrema destra ucciso a Lione, cinque arresti: c'è anche un assistente di LfiIn corso le indagini sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ''omicidio volontario''
Francia, bufera politica dopo la morte di Quentin Deranque. Cinque arresti tra cui un assistente LfiCinque persone sono state arrestate in Francia sospettate per l'omicidio del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, pestato a morte giovedì scorso a Lione. Lo ha affermato il procuratore di
Alcuni attivisti antifascisti francesi citati nell'inchiesta sulla morte del giovane Quentin a Lione sarebbero stati ospiti e premiati a Roma durante iniziative riconducibili ad ambienti di AVS e dei centri sociali. Se questi fatti dovessero essere confermati, si trattereb