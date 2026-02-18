Da Daenerys a Mosca | Emilia Clarke spia nella Guerra Fredda mentire non è facile
Emilia Clarke, nota per aver interpretato Daenerys Targaryen, si cimenta negli anni ’70 come spia a Mosca, una sfida che le mette alla prova la sincerità. L’attrice britannica, che ha conquistato il pubblico con il suo personaggio nella serie “Il Trono di Spade”, si trova ora a recitare in “Ponies”, una nuova serie in arrivo su Timvision il 18 febbraio 2026. Durante le riprese, ha confessato di trovare difficile mentire sul set, anche se il suo ruolo richiede di interpretare una donna che nasconde molte verità.
Emilia Clarke, da Daenerys a spia nella Mosca degli anni '70: "Nella vita però non so mentire". Emilia Clarke, l'attrice britannica celebre per il ruolo di Daenerys Targaryen in "Il Trono di Spade", si reinventa agente segreto nella serie "Ponies", in arrivo su Timvision a partire dal 18 febbraio 2026. Ambientato nella Mosca degli anni '70, il thriller drammatico vede Clarke affiancata da Haley Lu Richardson e promette di svelare un intricato gioco di spionaggio durante la Guerra Fredda. L'attrice ha destato curiosità ammettendo, a proposito del suo nuovo ruolo, di non essere particolarmente portata per l'inganno.
Ponies su TimVision Play con Emilia Clarke tra spionaggio e Guerra FreddaPonies, il nuovo thriller con Emilia Clarke, arriva in esclusiva su TimVision Play, portando gli spettatori in un’epoca di tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
