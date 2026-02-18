Ponies su TimVision Play con Emilia Clarke tra spionaggio e Guerra Fredda

Ponies, il nuovo thriller con Emilia Clarke, arriva in esclusiva su TimVision Play, portando gli spettatori in un’epoca di tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La serie si svolge a Mosca nel 1977, dove l’attrice interpreta una spia coinvolta in un intrigo tra CIA e KGB. La narrazione si concentra sulle cospirazioni e i giochi di potere di quegli anni, creando un quadro ricco di suspense e colpi di scena.

Mercoledì 18 febbraio, arriva in esclusiva su TimVision Play Ponies, la serie tv thriller di spionaggio ambientata a Mosca nel 1977, nel pieno della Guerra Fredda. Protagoniste sono Bea Grant (Emilia Clarke) e Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson), segretarie dell'ambasciata americana.