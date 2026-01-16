Emilia Clarke chiude con i draghi | Non mi rivedrete mai più così

Emilia Clarke, nota per il suo ruolo tra draghi e regni, annuncia una svolta nella sua carriera. Dopo quasi dieci anni dedicati a interpretare personaggi complessi, l’attrice intende lasciare alle spalle quel capitolo. La sua scelta segna un momento di cambiamento, aprendo nuove prospettive professionali e personali. Un addio simbolico a un’epoca passata, con la volontà di affrontare sfide diverse e nuove opportunità.

Dopo quasi un decennio trascorso tra draghi, regni e intrighi politici, Emilia Clarke sembra pronta a voltare definitivamente pagina. L'attrice, indissolubilmente legata al personaggio di Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade ha dichiarato di non voler più tornare al genere fantasy, spiegando con chiarezza di non avere alcuna intenzione di farsi rivedere accanto a un drago. In una recente intervista rilasciata al The New York Times, Clarke ha spiegato che l'esperienza di Game of Thrones ha occupato una parte enorme della sua vita, lasciandole molto, ma chiedendole anche altrettanto. " È altamente improbabile che mi vediate salire di nuovo su un drago, o anche solo nella stessa inquadratura con un drago ", ha affermato senza mezzi termini, segnando una linea netta con il passato.

