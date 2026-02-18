Da Bologna alle Nazioni Unite Vola la Fiera del libro per ragazzi

La Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna ha attirato l’attenzione internazionale, perché quest’anno si svolge in un momento di grande fermento nel settore editoriale. La manifestazione, che si terrà dal 13 al 16 aprile, rappresenta un punto di riferimento per autori, editori e lettori di tutto il mondo, grazie anche alla presenza di numerosi ospiti e iniziative coinvolgenti.

Mancano due mesi alla 63 edizione della Bologna Children’s Bookfair, dal 13 al 16 aprile, ma la fiera più briosa del calendario bolognese fa sempre parlare di sé. Questa volta perché il 20 febbraio approda alle Nazioni Unite con la mostra Turning the Page on Change. Children’s Books Inspiring Action for the Global Goals, che presenta 173 libri illustrati, di cui 30 di editori italiani, selezionati tra i migliori sul tema della sostenibilità pubblicati in tutto il mondo. Da marzo 2019, Bologna Children’s Book Fair è partner delle Nazioni Unite per il Sustainable Development Goals Book Club, il progetto portato avanti a partire dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Bologna alle Nazioni Unite. Vola la Fiera del libro per ragazzi Bologna è tra le prime venti città ‘rifiuti zero’ nominate dalle Nazioni UniteBologna è stata riconosciuta come una delle prime venti città ‘rifiuti zero’ a livello globale, secondo la classifica delle Nazioni Unite. Stand israeliano alla Fiera del libro per ragazzi: botta e risposta sulla mancata partecipazioneL’assenza dello stand israeliano alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, in programma ad aprile, ha suscitato un dibattito tra gli organizzatori e le parti coinvolte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Bologna alle Nazioni Unite. Vola la Fiera del libro per ragazzi; Bologna Children’s Book Fair porta la letteratura per l’infanzia alle Nazioni Unite; Bologna Children's Book Fair alle Nazioni Unite con Turning the Page on Change; BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR FA TAPPA ALLE NAZIONI UNITE A NEW YORK. Da Bologna alle Nazioni Unite. Vola la Fiera del libro per ragazziA meno di due mesi della kermesse sotto le Torri, la mostra a New York con 173 volumi illustrati e 30 editori. msn.com Bologna Children's Book Fair alle Nazioni Unite con Turning the Page on ChangeBologna Children's Book Fair vola oltreoceano per portare la propria esperienza di oltre sessant'anni nella ricerca e nel sostegno della migliore letteratura per l'infanzia nel quartier generale delle ... ansa.it Il cosiddetto “Board of Peace” voluto da Donald Trump non rafforza la pace. Indebolisce le Nazioni Unite e mette da parte le regole condivise. Non è un organismo internazionale: è un club guidato da uno solo, dove chi entra ascolta e paga, ma non decide da facebook ONU: gala per il Capodanno cinese nella sede di New York NEW YORK (STATI UNITI) – Robot umanoidi ballano durante un gala per il Capodanno cinese presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il 12 febbraio 2026. x.com