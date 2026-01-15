Bologna è tra le prime venti città ‘rifiuti zero’ nominate dalle Nazioni Unite

Bologna è stata riconosciuta come una delle prime venti città ‘rifiuti zero’ a livello globale, secondo la classifica delle Nazioni Unite. La selezione, avvenuta nel 2023, è stata confermata dal Comitato consultivo del segretario generale delle Nazioni Unite. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno della città in politiche sostenibili e nella gestione responsabile dei rifiuti.

Tra le prime venti ‘Zero waste cities’ (città a rifiuti zero) c’è anche Bologna. La nomina arriva direttamente dalle Nazioni Unite, e a premiare la nostra città è stato il Comitato consultivo del segretario generale istituito nel 2023. Bologna, scrive il Comune in una nota, è stata selezionata “per la sua strategia sui rifiuti, raggiungendo livelli importanti di raccolta differenziata, riducendo i rifiuti monouso attraverso progetti di riutilizzo e iniziative comunitarie e promuovendo un'economia circolare con un forte coinvolgimento dei cittadini. In soli tre anni, Bologna ha aumentato la raccolta differenziata dal 63,2% (2022) a oltre il 72% (2024), con l'organico, la cartacartone, il multimateriale e la plastica in testa ai flussi recuperati”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

