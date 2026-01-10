Stand israeliano alla Fiera del libro per ragazzi | botta e risposta sulla mancata partecipazione

L’assenza dello stand israeliano alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, in programma ad aprile, ha suscitato un dibattito tra gli organizzatori e le parti coinvolte. L’Istituto israeliano per la letteratura ebraica ha comunicato la propria scelta di non partecipare, lasciando aperti vari interrogativi sulla motivazione e le implicazioni di questa decisione. La vicenda evidenzia le diverse posizioni e sensibilità che caratterizzano il panorama culturale internazionale legato all’editoria per l’infanzia.

Bologna, 10 gennaio 2026 – L’ Istituto israeliano per la letteratura ebraica non sarà con un proprio stand alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, a metà aprile, uno dei più importanti appuntamenti a livello mondiale dell'editoria per l'infanzia. Cosa sostiene il giornale israeliano. Sulla questione ci sono però posizioni discordanti. Il giornale israeliano Haaretz ha infatti dato notizia che l'Istituto, un ente finanziato con fondi pubblici e sostenuto dai ministeri della Cultura e degli Esteri di Israele, il cui compito è promuovere la letteratura israeliana all'estero, si sarebbe visto respingere la domanda di partecipazione alla fiera per ragioni politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stand israeliano alla Fiera del libro per ragazzi: botta e risposta sulla mancata partecipazione Leggi anche: Bertinotti fulmina Prodi: “Sei ossessionato da me”. Botta e risposta al vetriolo sulla “bertinottite” del centrosinistra Leggi anche: Musk-Mamdani, botta e risposta sulla nomina di una donna gay a capo dei vigili del fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Diventa un caso lo stand israeliano alla fiera del libro di Bologna - L'Istituto israeliano per la letteratura ebraica non sarà con un proprio stand alla fiera del libro per ragazzi di Bologna, uno dei più importanti appuntamenti a livello mondiale dell'editoria per l'i ... ansa.it

Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Assoro: Dario Artale, il più giovane reporter in medioriente nel conflitto Israeliano palestinese - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.