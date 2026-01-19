Roma | arrestato latitante ricercato da autorita’ peruviane indagato per omicidio fidanzata minorenne

A Roma è stato arrestato un cittadino peruviano latitante dal 2006, ricercato dalle autorità peruviane per l’omicidio della fidanzata minorenne. Indagato e ricercato a livello internazionale, l’uomo era sfuggito alla giustizia per oltre vent’anni. L’arresto rappresenta un importante risultato delle indagini volte a fare piena luce sul caso.

Da tempo era ricercato su scala internazionale un cittadino peruviano latitante dal 2006, accusato di aver commesso l'omicidio della sua fidanzata minorenne. Nel pomeriggio del 16 gennaio scorso, la polizia di Stato ha eseguito il suo arresto, grazie a una segnalazione e all'impulso del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che ha trasmesso la Red notice Interpol emessa a seguito di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria peruviana. Sul latitante gravava, infatti, un provvedimento di custodia cautelare, emesso il 20 novembre 2025, dalla Corte superiore di giustizia del La Libertad, in Perù, per l'omicidio della sua fidanzata, il cui cadavere era stato rinvenuto in stato di decomposizione e privo di creste papillari il 27 marzo 2022.

