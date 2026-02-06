Cybersecurity | come un attacco può fermare infrastrutture reali secondo esperti

Un attacco hacker può bloccare repentinamente le infrastrutture reali. Secondo gli esperti, i rischi sono concreti e immediati: un attacco informatico può mettere fuori uso centrale elettriche, reti di trasporto o sistemi di controllo industriale. Renato S., esperto di cybersecurity, avverte che la minaccia non riguarda solo i dati, ma anche la nostra vita quotidiana e la sicurezza delle infrastrutture su cui contiamo ogni giorno.

Un attacco hacker può fermare il mondo fisico. È l’orizzonte della cybersecurity che preoccupa l’esperto Renato S. Marafioti, presidente dell’Associazione Culturale Format E.T.S., durante la presentazione del suo libro *“Cybersecurity delle reti OT. Analisi dei principali attacchi e contromisure”*, tenuta venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18:30 nella sede della struttura, in Via Sbarre Centrali, 182 a Reggio Calabria. Un evento che ha gettato una luce critica sull’emergente vulnerabilità delle infrastrutture reali, collegate a sistemi di controllo automatico, come centrali energetiche, impianti industriali o reti di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cybersecurity Infrastrutture Attacco informatico filorusso alle Olimpiadi: cybersecurity impedita da esperti italiani Durante la notte tra il 5 e il 6 febbraio, poco prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un attacco hacker filorusso ha cercato di violare i sistemi digitali dell’evento. L’ex ambasciatore Mousavian: “Attacco all’Iran sarebbe un disastro, solo la diplomazia può fermare escalation” L’ex ambasciatore Mousavian sottolinea che un attacco all’Iran rappresenterebbe un grave disastro e che la soluzione più efficace rimane la diplomazia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cybersecurity Infrastrutture Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sapienza: servizi bloccati, richiesta di riscatto con ultimatum; Sicurezza integrata: come proteggere l’azienda del futuro; Cybersecurity ed energia, il vento dell’est ci impone di agire; Cybersecurity, il ruolo chiave del CISO tra rischi crescenti e responsabilità. Agenti AI e cybersecurity: un rapporto in costante evoluzioneGli agenti AI sono oramai elementi chiave del modo in cui le aziende operano. Ma, ricorda Lavi Lazarovitz, questo potere porta anche rischi per la cybersecurity. techfromthenet.it Cybersecurity 2026: boom degli attacchi hacker e richiesta di analisti in crescita del 29%Gli attacchi informatici aumentano e il fattore umano resta la principale vulnerabilità. La domanda di cybersecurity analysts crescerà del 29% nei prossimi dieci anni ... lopinionista.it I criminali si spacciano per il tuo brand per attaccare clienti, partner e dipendenti. Come si fa a individuare (e fermare) un attacco dei cloni >> kas.pr/z57r #DFI #cybersecurity x.com Gli attacchi informatici non sono più un’ipotesi, ma una realtà quotidiana. Per questo le aziende devono affidarsi a firewall e sistemi avanzati capaci di monitorare e fermare le minacce in tempo reale. Il Dott. Eugenio Fontana ce lo spiega in modo semplice. T facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.