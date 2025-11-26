Sicurezza sul lavoro | Inail e Confagricoltura uniscono le forze

Obiettivo: sviluppare strumenti e strategie per ridurre drasticamente il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura. È il protocollo d’intesa firmato presso la sede dell’Inail – Direzione regionale Campania, in Via Nuova Poggioreale 60L, tra l ’Inail Campania e Confagricoltura Campania, finalizzato, tra l’altro, alla promozione e all’adozione di buone pratiche per la sicurezza nei contesti produttivi agricoli. “Una collaborazione – dichiara Daniele Leone, direttore regionale Inail Campania – in linea con l’attività che l’Istituto promuove sul territorio per la costruzione di una rete sempre più ampia e strutturata con enti e associazioni che, a diverso titolo, si occupano della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’assistenza alle imprese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it