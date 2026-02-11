Biciclette e monopattini elettrici | dove possono circolare?

Nuova confusione tra ciclisti e monopattinisti in città. Le regole per circolare sono ancora poco chiare e spesso vengono ignorate. Ora si cerca di chiarire dove possono muoversi, tra carreggiate, piste ciclabili, corsie dedicate, strisce pedonali e marciapiedi. La situazione resta complessa e i controlli sono pochi.

Anche i ciclisti e, per assimilazione, i conducenti di monopattini elettrici e di altri velocipedi, devono rispettare le regole stabilite dal Codice della strada. Un'osservazione scontata, ma che spesso non lo è affatto. Ad esempio, una delle cattive condotte messe in pratica da alcuni ciclisti nelle nostre città è quella di pedalare tranquillamente sui marciapiedi, ignorando, o facendo finta di ignorare, una norma ben precisa, nonché rischiando una sanzione. Ma dove possono circolare liberamente questi mezzi? Le bici, le e-bike e i monopattini elettrici, sono classificati dal Codice della strada come velocipedi e, a tutti gli effetti, vengono considerati dei veicoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

