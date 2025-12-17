Linea Suzzara-Ferrara da venerdì riprendono a circolare i treni elettrici

Da venerdì, sulla linea Suzzara-Ferrara, riprendono a circolare i treni elettrici in modalità full electric, anche nella tratta interessata dall’incidente del 25 novembre. Quel giorno, un camion-bisarca aveva occupato la sede ferroviaria a Bondeno, venendo travolto dal treno in transito. La ripresa della circolazione elettrica segna un passo importante per la riqualificazione della linea.

Da venerdì riprende interamente in elettrico la circolazione sulla Suzzara-Ferrara: i treni viaggeranno quindi in modalità full electric anche nella tratta interessata dall’incidente dello scorso 25 novembre, quando un camion-bisarca ha occupato la sede ferroviaria nei pressi di un passaggio a livello, in località Bondeno, finendo con l’essere travolto dal convoglio che sopraggiungeva in quegli istanti. Gli ingenti danni all’infrastruttura hanno richiesto settimane di lavoro intenso: 15 tecnici specializzati hanno affrontato turni diurni e notturni per ripristinare il prima possibile parte dell’armamento e della linea di contatto, entrambi danneggiati dalle conseguenze dell’impatto. Ilrestodelcarlino.it

