Monica Setta critica Pilar Fogliati, definendola monotona, dopo aver visto gli ultimi episodi di Cuori 3. La conduttrice ha scritto online che l’interpretazione dell’attrice non è riuscita a mantenere vivo l’interesse, nonostante il buon successo di pubblico e le numerose reazioni positive sui social. La serie, infatti, si avvia alla conclusione con una forte affluenza di spettatori e commenti favorevoli, ma il giudizio su alcune performance rimane negativo.

La serie tv Cuori è arrivata alle battite finali, portando a casa un’ottima share e molti commenti social entusiasti. Si tratta di un medical drama con forte componente melodrammatica, ambientazioni curate e un’attenzione particolare al clima sociale dell’epoca (la Torino degli anni Sessanta): emancipazione femminile, gerarchie ospedaliere, tensioni tra progresso scientifico e morale. Il racconto ruota attorno ai medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette. Gli attori protagonisti e il commento di Monica Setta. Tra i protagonisti di questa serie ci sono Matteo Martari e Pilar Fogliati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cuori 3 è una bella serie, ma Pilar Fogliati è davvero monocorde”: il post della conduttrice Monica Setta

Monica Setta commenta la fiction Rai Cuori: "Una bella serie, ma Pilar Fogliati..."Monica Setta ha commentato la fiction Rai Cuori dopo averla vista ieri sera, il 15 febbraio, a causa della sua trama avvincente e delle interpretazioni degli attori.

Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo MartariLa terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.