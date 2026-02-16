Monica Setta commenta la fiction Rai Cuori | Una bella serie ma Pilar Fogliati

Monica Setta ha commentato la fiction Rai Cuori dopo averla vista ieri sera, il 15 febbraio, a causa della sua trama avvincente e delle interpretazioni degli attori. La serie, trasmessa su Rai 1, ha riscosso interesse per il modo in cui racconta le storie di personaggi complessi e reali. Tra i protagonisti, Pilar Fogliati ha attirato l’attenzione per la sua performance intensa e credibile, che ha lasciato il pubblico incollato allo schermo.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Ieri sera, 15 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Cuori, la fiction di Rai 1 che vede protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari. Questa sera il pubblico potrà seguire un nuovo episodio, mentre il 17 febbraio è atteso il sesto e ultimo appuntamento che chiuderà la terza stagione. Ambientata nella Torino degli anni Sessanta, la serie racconta le vicende professionali e sentimentali di medici e infermieri del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette. Un intreccio di casi clinici e relazioni personali che continua a conquistare il pubblico: la puntata trasmessa ieri ha sfiorato i tre milioni di telespettatori, superando negli ascolti sia il pattinaggio artistico in onda su Rai 2 sia Chi vuol essere milionario - Il torneo su Canale 5.🔗 Leggi su Today.it

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.