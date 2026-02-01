Cuori 3 le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari
La terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici. Le riprese si svolgono tra Torino, Collegno e Mathi, dove le location piemontesi ricreano gli anni ’70. Ospedali, palazzi storici e scorci di vita quotidiana fanno da sfondo alle storie di Pilar Fogliati e Matteo Martari.
Cuori 3 con Pilar Fogliati e Matteo Martari: le anticipazioni della nuova stagione della serie tv ambientata nel 1974 tra nuove scoperte e amori difficili
Questa sera su Rai 1 torna Cuori con una nuova stagione ambientata nel 1974.
Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari
CUORI - Stagione 3 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Matteo Martari e Pilar Fogliati
Argomenti discussi: 'Cuori 3' - Dal primo febbraio su Rai 1 tornano i cardiologi del Molinette di Torino; Cuori 3 torna su Raiuno: entra Giulio Scarpati nel cast della fiction ambientata a Le Molinette di Torino; Cuori 3: il regista e il cast della Serie in anteprima venerdì 30 al Cinema Reposi di Torino; Cuori - Italy for Movies.
Cuori 3 torna su Raiuno: entra Giulio Scarpati nel cast della fiction ambientata a Le Molinette di TorinoSarà un sensitivo che si ispira a Gustavo Rol tra le novità della fiction ambientata nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Le Molinette ... torinotoday.it
Cuori 3, tutte le novità della serie con Fogliati e Martani. Gli anni 70, l’amore, l’esoterismoDa domenica 1 febbraio su Rai 1 tornano i chirurghi della serie un po’ medical un po’ soap ambientata alle Molinette di Torino, siamo nel 1974 ... msn.com
Cuori 3 inizia stasera su Rai 1. La seguirete la terza stagione Tutto comincia dal matrimonio di Delia e Alberto. Un sogno che si trasformerà presto in un incubo. Matteo Martari e Pilar Fogliati sono i protagonisti delle 6 puntate, che promettono già numerosi - facebook.com facebook
Dal 1° febbraio su Rai 1 la terza stagione della serie "Cuori" con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati x.com
