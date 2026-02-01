Cuori 3 le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari

La terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici. Le riprese si svolgono tra Torino, Collegno e Mathi, dove le location piemontesi ricreano gli anni ’70. Ospedali, palazzi storici e scorci di vita quotidiana fanno da sfondo alle storie di Pilar Fogliati e Matteo Martari.

