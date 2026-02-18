Cuore bruciato il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo

Il comitato di esperti ha deciso di negare un nuovo trapianto al piccolo Matteo, affetto da una grave malattia cardiaca. La causa è il peggioramento delle condizioni del cuore del bambino, che rende impossibile un intervento efficace. In ospedale Monaldi di Napoli, i medici si preparano a gestire un’ultima fase difficile, tra monitor che segnalano il peggioramento e sguardi preoccupati dei genitori. La decisione allontana ulteriori speranze e apre una fase di incertezza per il bambino e la sua famiglia.

Nelle corsie dell' ospedale Monaldi di Napoli il tempo scorre in modo diverso: è fatto di monitor che suonano, sguardi bassi, telefonate che non vorresti mai ricevere. Un bambino di due anni e mezzo è lì, appeso a un filo sottilissimo. E intorno, una domanda che brucia: fin dove si può spingere la speranza? Da settimane la sua storia è diventata un incubo a occhi aperti: un percorso che doveva essere di salvezza e che invece si è trasformato in una corsa contro l'imprevisto, tra terapie estreme e attese interminabili.

