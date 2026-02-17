Cuore bruciato Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori I pm | Personale non formato per il trasporto sicuro di organi

Il ministero della Salute ha avviato un’indagine dopo aver scoperto che un cuore trasportato da Bolzano a Napoli si è danneggiato durante il viaggio. La causa? Il personale coinvolto nel trasporto non era preparato per gestire organi destinati ai trapianti. La vicenda riguarda il trasferimento, avvenuto il 23 dicembre, di un cuore conservato solo con ghiaccio secco, che ha compromesso le possibilità di un intervento salvavita per il piccolo Domenico. Meloni ha chiamato direttamente la madre del bambino, mentre i pm hanno evidenziato l’assenza di formazione adeguata tra gli operatori coinvolti.

Il ministero della Salute ha deciso di inviare gli ispettori per far luce su quanto accaduto tra Bolzano e Napoli, l’asse su cui lo scorso 23 dicembre è stato trasportato in semplice ghiaccio secco il cuore da trapiantare al piccolo Domenico (vero nome del piccolo ora reso pubblico dalla famiglia), danneggiandolo gravemente. Secondo quanto si apprende gli ispettori arriveranno a Napoli nella giornata di mercoledì, quindi si recheranno all’ospedale di Bolzano dove il cuore era stato espiantato per il trapianto. Parallelamente all’ indagine aperta in procura a Napoli, gli inviati del ministero sono chiamati a fare chiarezza sull’intera vicenda, dal traporto dell’organo sino alla decisione di impiantare comunque al bambino il cuore danneggiato.🔗 Leggi su Open.online

Cuore "bruciato", ecco cos'è successo. Meloni chiama la mamma del bimboIl cuore di un bambino, trasportato da Bolzano a Napoli, si è danneggiato perché il contenitore usato non seguiva le regole di sicurezza.

“Cosa mi ha detto”. Bimbo e cuore ‘bruciato’, Giorgia Meloni chiama la mamma del piccoloGiorgia Meloni ha chiamato la mamma di un bambino di due anni, ricoverato da quasi due mesi in condizioni critiche, perché il suo cuore era stato danneggiato durante un intervento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.