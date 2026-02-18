cuore bruciato il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo ricoverato al monaldi

Il comitato di esperti ha deciso di negare un nuovo trapianto al bambino ricoverato al Monaldi, a causa delle bassissime possibilità di riuscita. La famiglia aveva già ricevuto il parere del legale, che aveva riferito di un'opzione limitata con solo il 10% di successo e di un unico chirurgo disposto a intervenire, già coinvolto nel primo trapianto. La decisione si basa sui rischi elevati e sulle complicazioni potenziali. La famiglia si prepara a valutare altre alternative, mentre il bambino rimane sotto stretta osservazione.

Il gruppo di esperti riunito al Monaldi di Napoli ha fornito parere negativo sull'ipotesi di dare un nuovo cuore al bimbo di due anni e mezzo ricoverato da oltre un mese nella struttura sanitaria partenopea, dopo un trapianto fallito presumibilmente a causa degli errori nel trasporto dell'organo., A quanto anticipato da Fancesco Petruzzi, legale della famiglia le speranze di riuscita di un nuovo intervento erano stimate in appena il 10% già da ieri sera, quando sembrava che ci fosse un organo disponibile e compatibile con il piccolo: "Sappiamo che il bimbo del Monaldi è in una lista con altri tre bambini che aspettano il trapianto, ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

