Baristi idraulici elettricisti e autisti

Questa mattina i Centri per l’impiego della provincia di La Spezia hanno pubblicato nuovi annunci di lavoro. Baristi, idraulici, elettricisti e autisti sono le figure più richieste. Le offerte sono rivolte a diverse qualifiche e si trovano facilmente consultando il portale online. Molti cercano occupazione e sperano di trovare una risposta concreta in questi annunci.

Gli annunci di lavoro dagli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https:formazionelavoro.regione.liguria.it 2 IDRAULICI Azienda ricerca idraulici qualificati, con patente B. Possibili trasferte anche all’estero, si offre tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, luogo di lavoro Spezia. Offerta 61846 MAGAZZINIERE AUTISTA Società di forniture navali cerca autista patente C con Cqc. Magazzinaggio e consegne in tutta Italia, saltuariamente in paesi europei. Si richiede patente C con Cqc ed esperienza nel ruolo. Contratto a tempo determinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baristi, idraulici elettricisti e autisti Approfondimenti su La Spezia Lavoro Concorso Abc Napoli 2026, 57 assunzioni a tempo indeterminato col diploma: impiegati, idraulici e elettricisti Il Concorso Abc Napoli 2026 offre 57 posti a tempo indeterminato per diplomati, includendo ruoli di impiegati, idraulici ed elettricisti. Offerta di lavoro sui tram di Milano: imprenditore cerca elettricisti, idraulici e muratori ma nessuno risponde La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su La Spezia Lavoro Argomenti discussi: Baristi, idraulici elettricisti e autisti. Muratori, idraulici, elettricisti e portieri Ma anche cuochi, pasticceri e baristiPer candidarsi alle offerte del centro per l’impiego di Prato basta connettersi al sito internet www.centroimpiegoprato.it nella pagina offerte d lavoro. Gli interessati possono consultare gli annunci ... lanazione.it Baristi, camerieri, elettricisti, fabbri e tecnici Azienda meccanica è alla ricerca di tornitoriAzienda meccanica di Calenzano assume a tempo determinato con finalità di trasformazione un tornitore con esperienza su macchine a controllo numerico. L’orario di lavoro è a tempo pieno ed è ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.