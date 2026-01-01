Discorso Capodanno Meloni e Schlein ringraziano Mattarella

Il Governo italiano ha espresso gratitudine al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. In una telefonata, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ringraziato il Capo dello Stato per il suo intervento, sottolineando l’importanza di un messaggio di unità e stabilità in un momento di cambiamenti. Un gesto che conferma il rapporto istituzionale tra le massime cariche dello Stato.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Nel corso del colloquio, il presidente Meloni ha ringraziato il presidente Mattarella per aver posto l'accento sul significato profondo incarnato dall'ottantesimo anniversario della.

