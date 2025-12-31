Mattarella | ' grande stagione riforme ha cambiato profilo Italia che va preservato'

Il presidente Mattarella sottolinea come le riforme avviate abbiano trasformato il volto dell’Italia, evidenziando l’importanza di preservare questi cambiamenti. Tra le iniziative ricordate, la riforma agraria e il Piano casa rappresentano tappe significative, anche se ancora si affrontano sfide, come le difficoltà delle giovani coppie nel trovare abitazioni nelle città. È fondamentale mantenere e consolidare questi progressi per il futuro del Paese.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Una grande stagione di riforme cambia il profilo dell'Italia. La riforma agraria, il Piano casa, il cui ricordo richiama le difficoltà delle giovani coppie a trovare casa oggi nelle nostre città. Gli anni del miracolo economico ci presentano in primo piano i volti degli operai delle fabbriche e di quelli impegnati a realizzare le grandi infrastrutture che modernizzano il Paese. Il lavoro come leva fondamentale dello sviluppo. Lo statuto dei lavoratori è stato lo strumento che riconosce e sancisce diritti, dignità e libertà sindacale. Valori che richiamano al pieno rispetto della irrinunziabile sicurezza sul lavoro e all'equità delle retribuzioni".

Mattarella: "Dopo le riforme nuovo slancio per l'Italia" - "L'Italia, uno dei principali paesi manifatturieri ed esportatori al mondo, affronta con rinnovato slancio gli obbiettivi di proiezione e internazionalizzazione nell'economia globale, dopo una ... lagazzettadelmezzogiorno.it

RIFORME/ Mattarella e quell’equilibrio (virtuoso) messo a rischio dal premierato - Con sobria puntualità, in questo autunno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ripreso il filo per cucire una serie di elementi caratterizzanti il profilo della nostra comunità ... ilsussidiario.net

