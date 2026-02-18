Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato ai lavori del Consiglio superiore della magistratura, un episodio raro dopo undici anni di mandato. La sua presenza, che non si era mai verificata prima in questa fase, ha colto di sorpresa molti osservatori. Durante l’incontro, il Capo dello Stato ha ascoltato attentamente i temi trattati e ha rivolto alcune domande ai membri del Csm, dimostrando il suo interesse diretto alle questioni giudiziarie.

“ Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo il Plenum del Consiglio superiore della magistratura, a Palazzo Bachelet. “Mi hanno indotto” a partecipare a una seduta ordinaria dei lavori del Csm “la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare – particolarmente da parte delle altre istituzioni – nei confronti di questa istituzione”, ha aggiunto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Csm, Mattarella: "Mia presenza inconsueta, mai in 11 anni da Capo Stato"

