Caos voli in Grecia tre italiani bloccati ad Atene a Fanpageit | Abbandonati da giorni senza acqua e aiuti
A causa di un blackout nel sistema aeroportuale greco, numerosi voli sono stati cancellati e i passeggeri si sono trovati bloccati ad Atene per diversi giorni. La mancanza di assistenza e di supporto ha generato disagi e preoccupazioni tra chi si trovava in viaggio, evidenziando le criticità legate alla gestione delle emergenze negli aeroporti. Un episodio che mette in luce le difficoltà di un sistema aeroportuale sotto pressione.
Caos negli aeroporti greci dopo il blackout del traffico aereo: voli cancellati, assistenza assente e passeggeri bloccati per giorni. Il racconto a Fanpage.it di un’italiana rimasta ad Atene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caos voli in Grecia, tre italiani bloccati ad Atene a Fanpage.it: “Abbandonati da giorni senza acqua e aiuti”
Leggi anche: Caos aerei in Grecia, la Farnesina: “Sono 600 i turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik”
Comaschi bloccati a Sharm, la replica di easyJet: “Guasto al controllo del traffico aereo in Grecia; Caos nei cieli della Grecia: guasto tecnico senza precedenti; Guasti e maltempo, caos nei cieli. Cancellati tre voli per Malpensa. Seicento italiani bloccati in Egitto; Grecia, guasto elettrico alle torri di controllo degli aeroporti: stop a tutti i voli.
Caos voli in Grecia, tre italiani bloccati ad Atene a Fanpage.it: “Abbandonati da giorni senza acqua e aiuti” - Caos negli aeroporti greci dopo il blackout del traffico aereo: voli cancellati, assistenza assente e passeggeri bloccati per giorni ... fanpage.it
Caos voli: 600 italiani bloccati a Sharm, rientro a rischio - Sheik da domenica 4 gennaio, a seguito della cancellazione di tre voli di linea diretti a Milano. giornalelavoce.it
In Grecia i radar vanno in tilt. Voli sospesi, 600 italiani bloccati in Egitto - La Farnesina in stretto contatto con l'Ambasciata italiana al Cairo ... rainews.it
Italiani bloccati a Sharm El Sheikh, caos voli e nessuna certezza sul rientro | https://shorturl.at/Bhsj8 - facebook.com facebook
Caos aereo a Orio al Serio: ritardi record, voli cancellati, passeggeri bloccati x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.