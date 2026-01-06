Caos voli in Grecia tre italiani bloccati ad Atene a Fanpageit | Abbandonati da giorni senza acqua e aiuti

A causa di un blackout nel traffico aereo in Grecia, numerosi voli sono stati cancellati, lasciando molti passeggeri, tra cui tre italiani, bloccati ad Atene da giorni. La mancanza di assistenza e risorse essenziali come acqua e aiuti ha creato notevoli disagi. Questo episodio evidenzia le criticità nella gestione delle emergenze negli aeroporti greci, sottolineando la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza e il supporto dei viaggiatori.

Caos voli: 600 italiani bloccati a Sharm, rientro a rischio - Sheik da domenica 4 gennaio, a seguito della cancellazione di tre voli di linea diretti a Milano. giornalelavoce.it

Guasti e maltempo, caos nei cieli. Cancellati tre voli per Malpensa. Seicento italiani bloccati in Egitto - Sistema di controlli del traffico aereo in tilt: ritorno da Sharm El Sheik difficile per i connazionali. msn.com

Italiani bloccati a Sharm El Sheikh, caos voli e nessuna certezza sul rientro | https://shorturl.at/Bhsj8 - facebook.com facebook

Caos aereo a Orio al Serio: ritardi record, voli cancellati, passeggeri bloccati x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.