Caos voli in Grecia tre italiani bloccati ad Atene a Fanpageit | Abbandonati da giorni senza acqua e aiuti

A causa di un blackout nel traffico aereo in Grecia, numerosi voli sono stati cancellati, lasciando molti passeggeri, tra cui tre italiani, bloccati ad Atene da giorni. La mancanza di assistenza e risorse essenziali come acqua e aiuti ha creato notevoli disagi. Questo episodio evidenzia le criticità nella gestione delle emergenze negli aeroporti greci, sottolineando la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza e il supporto dei viaggiatori.

Caos negli aeroporti greci dopo il blackout del traffico aereo: voli cancellati, assistenza assente e passeggeri bloccati per giorni. Il racconto a Fanpage.it di un’italiana rimasta ad Atene. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

