Csm Airola Matera | Ottenute rassicurazioni da ASL

In merito alle notizie circolate circa la chiusura del Centro di salute mentale di Airola, nella giornata di lunedì ho avuto un confronto diretto con il direttore generale dell'ASL di Benevento, la dottoressa Tiziana Spinosa, dal quale sono emersi elementi chiari e rassicuranti rispetto alle preoccupazioni diffuse in queste ore". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera. "Mi è stato confermato – spiega – che non è prevista alcuna chiusura del Centro né uno spostamento definitivo delle attività. Si tratta esclusivamente di un'assegnazione temporanea presso la struttura di Puglianello, resa necessaria in attesa che il Comune di Airola provveda alla messa a norma dei locali destinati al servizio.