Il reparto malattie infettive dell' ospedale di Chieti non chiude | le rassicurazioni dalla Asl

Il reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Chieti non chiuderà. La notizia arriva direttamente dalla Asl, che ha confermato che il reparto resterà aperto. Il sindaco Diego Ferrara ha ricevuto questa rassicurazione dal direttore generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza. La decisione mette fine alle preoccupazioni che si erano fatte strada nelle ultime settimane.

Il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Ss. Annunziata di Chieti non verrà chiuso: questa la rassicurazione che il sindaco Diego Ferrara ha avuto dal direttore generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza. Una notizia che era già stata smentita dall'azienda sanitaria ma che i sindaci del Comitato ristretto hanno inteso scongiurare a ogni costo, chiedendo tutele per il reparto e la sanità del territorio. “Avevo espresso con forza – ricorda Ferrara – la profonda preoccupazione della città per l’ipotesi che Chieti potesse essere individuata come presidio “sacrificabile” nell’ambito della ridefinizione degli atti aziendali e degli equilibri regionali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

