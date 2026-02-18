Il caffè tra Guido Crosetto e il papà ultracentenario di Angelo Bonelli

Guido Crosetto ha incontrato il papà di Angelo Bonelli durante una pausa alla Camera, causando sorpresa tra i presenti. Il ministro della Difesa ha deciso di fermarsi per un caffè con l’uomo, che ha oltre 100 anni, e ha condiviso il momento sui social. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la seduta parlamentare, creando un contrasto tra la formalità dell’assemblea e la semplicità di un gesto spontaneo. Crosetto ha spiegato di averlo incontrato per caso in corridoio e di aver deciso di fermarsi.

Un caffè tra Guido Crosetto e il papà ultracentenario di Angelo Bonelli. E' stato lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del question time alla Camera, a raccontare l'episodio. "Ho ricevuto una lettera di un signore - ha spiegato - che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni e che era un ex carabiniere che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa e quindi ho preso la macchina e alle 8:10 ero a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma". Ma il fatto curioso è che il signore di cui parla il ministro è Luigi Bonelli, il padre del deputato e leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.