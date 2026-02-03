Questa mattina, Bonelli ha parlato della domanda di Vespa su suo padre, che è carabiniere. Ha raccontato di essere andato a trovare suo padre e di aver ricevuto da lui un “bravo” come risposta. Nonostante un problema tecnico abbia disturbato l’audio, la trascrizione completa dell’intervista conferma le sue parole.

Per un problema tecnico l'audio è leggermente disturbato. Quella che segue è la trascrizione integrale dell'intervista. Angelo Bonelli, "connivente" come accusato da Bruno Vespa durante '5 minuti'? Sono abituato a questo, purtroppo, in questa fase politica dove il governo Meloni controlla l'informazione. Ma bisogna rispondere punto su punto perché quello che è accaduto ieri è il sintomo di un clima di un governo che non ha più argomenti, che vuole nascondere la realtà dei problemi degli italiani e si affida alla propaganda ma noi abbiamo risposto punto su punto perché non abbiamo nulla da nascondere, rivendichiamo il diritto di manifestare, rispetto a chi invece ha fallito sul tema della sicurezza, perché, il numero delle forze dell'ordine sono diminuite, non riesce a garantire la sicurezza e usa i fatti di Torino per nascondere i propri fallimenti.

© Ilfattoquotidiano.it - “La domanda di Vespa su mio padre carabiniere? Stamani sono andato da mio papà e mi ha detto: bravo”: Bonelli dopo il confronto su Rai1

Fratoianni (AVS): da Vespa pessimo giornalismo, noi sempre netti contro violenzeLa domanda di Vespa ad Angelo Bonelli ieri sera sulla nostra connivenza con i violenti di Torino non suscita polemiche, suscita solo di indignazione. Intanto perché il giornalismo è un'altra cosa.

A Torino Alleanza Verdi e Sinistra era in piazza insieme a #Askatasuna. 50.000 persone e nessuno ha visto niente Bruno Vespa fa una domanda che AVS evita: Possibile che nessuno ha visto nient