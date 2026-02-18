Crosetto | Disegno di legge di riforma della Difesa arriva entro marzo 2026 – Il video

Il ministro Crosetto ha annunciato che il disegno di legge sulla riforma della Difesa sarà pronto entro marzo 2026. La decisione deriva dalla necessità di aggiornare l'organizzazione militare, che richiede un nuovo modello operativo. Il comitato strategico sta lavorando per definire i principi fondamentali e le strutture da adottare. Il progetto mira a rafforzare le capacità delle forze armate e a modernizzare le procedure. Entro quella data, il governo intende presentare il testo definitivo per avviare la fase parlamentare.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Com'è noto agli interroganti, proprio il comitato strategico cui si fa riferimento ha il compito di elaborare gli elementi fondanti della riforma futura, lavorando alla definizione del nuovo modello di organizzazione ed impiego dello strumento militare quale base del successivo intervento normativo. A tal riguardo, ho rappresentato a tutte le forze politiche, quindi, anche all'onorevole Lupi, attraverso una comunicazione formale, gli obiettivi del disegno, che è ancora in fase di elaborazione dal comitato strategico, che sta portando avanti le tempistiche previste per la presentazione del provvedimento in questione.